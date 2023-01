“Soulé s’è sacrificato”, elogio di Allegri davanti a tutti!

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così di Soulé in conferenza stampa al termine del match vinto contro la Cremonese. Ecco le parole raccolte dall’inviato di TMW.

Conferenza stampa Allegri Soulé

Come giudica la prestazione di Soulé?

“Ha fatto una buona partita in un ruolo in cui si è sacrificato molto, sono contento di lui come di tutti i giocatori. Ora bisogna recuperare tutti perché entriamo in un ciclo di gare che ci porta fino a giugno e cresceremo di condizione, chi è tornato dai Mondiali ha bisogno di lavorare. Chiesa ha fatto un buon secondo tempo e ci sono le prospettive per fare bene. L’importante è lavorare bene, i ragazzi sono stati bravi a portarla a casa”