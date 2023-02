Il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Nantes in Europa League.

Conferenza stampa Locatelli

Per quale motivo avete vinto solo una partita in Europa?

“Sappiamo che non abbiamo fatto un bellissimo percorso in Europa. Siamo consapevoli di questo, ma siamo venuti qui per cercare di passare il turno e per fare una grande partita domani”