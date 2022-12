“Pogba e Chiesa?”, sentite la risposta di Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport al termine dell’amichevole vinta 2-0 con l’Arsenal. Queste le parole su Pogba e Chiesa sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com.

Allegri su Pogba e Chiesa

Come stanno Pogba e Chiesa?

“Chiesa ha avuto un affaticamento, ma è normale. Quando uno alza i ritmi dopo un infortunio del genere ha avuto è normale avere qualche problema, ho voluto non rischiarlo. Ci sarà per la gara del 27. Paul non ha ancora un metro in allenamento, non so dire come e quando rientrerà. Questa è la verità, altrimenti tutti i giorni mettiamo su un teatrino su un calciatore che non ha ancora fatto un metro di corsa. Bonucci starà fuori non per troppo tempo, il 27 torna Cuadrado, che però avremo a disposizione solo dopo la Cremonese. De Sciglio dovrebbe essere a disposizione dal 27 in poi. Dispiace non poter fare affidamento su Pogba, spero di averlo il più presto possibile”.