Ecco quando rientrano i Nazionali, parla Allegri

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport al termine dell’amichevole vinta 2-0 con l’Arsenal. Queste le parole sui reduci del Mondiale, sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com.

Allegri sui reduci dal Mondiale

Cercherà di affrettare i tempi con i calciatori reduci dal Mondiale?

“Danilo e Alex Sandro rientreranno il 27 con la squadra, Rabiot e gli argentini avranno qualche giorno in più di riposo perché domani giocano la finale. Kostic si è allenato bene a Torino, così come McKennie. Milik stamattina sarà al lavoro, ieri è rientrato Szczesny. Stiamo rientrando tutti, in dieci o quindici giorni di riposo non perdi tanto la condizione. Anzi, a volte un po’ di riposo ci vuole”