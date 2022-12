La Juve ha dato un segnale pazzesco sui giovani

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport al termine dell’amichevole vinta 2-0 con l’Arsenal. Queste le parole su squadra ed ambiente, sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com.

Allegri su Juve ed ambiente

Come ha ritrovato la squadra e l’ambiente?

“La responsabilità è sempre la stessa, la parte sportiva non è mai cambiata: noi dobbiamo pensare solo ad allenarci a e vincere le partite. Agli altri aspetti ci penserà la società, come ha sempre fatto: la Juventus è uno tra i club più importanti al mondo, ha centovent’anni di storia e continuerà ad andare avanti. Dobbiamo continuare a lavorare bene, come stiamo facendo. Stasera c’è stata la dimostrazione che la Juventus ha lavorato bene a livello di settore giovanili: hanno giocato molti ragazzi giovani, anche un 2005. Vanno saputi aspettare e fatti crescere”