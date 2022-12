Allegri rompe il silenzio sulle dimissioni di Agnelli

Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport al termine dell’amichevole vinta 2-0 con l’Arsenal. Queste le parole su Andrea Agnelli, sintetizzate dalla redazione di TuttoJuve.com.

Allegri su Agnelli

Non c’è bisogno di lavorare psicologicamente?

“Assolutamente no. La parte sportiva non è stata toccata, ci spiace che il presidente non ci sia più perché sono legato a lui a livello affettivo. Abbiamo ancora più responsabilità e quindi dobbiamo metterci ancora più impegno per portare risultati. Quando ricominceremo il campionato dovremo farci trovare pronti. Quello di stasera è stato un buon test, c’era il rischio di fare non bene: quando giochi in uno stadio del genere con tanti ragazzi è un rischio, ma si sono comportati bene e sono contento”.