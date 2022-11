Pogba fragile? Un dato fa spaventare i tifosi Juve

Al Manchester United Paul Pogba in sei anni ha saltato la bellezza di 100 partite tonde tonde per infortunio. Alla Juventus non va meglio, racconta la Gazzetta dello Sport.

Pogba fragile, i numeri da spavento

La media è di oltre 16 gare a stagione, con la punta massima del 2019-20, quando Pogba rimase indisponibile per ben 45 match. Oggi il Polpo si è già perso tutte i 17 impegni stagionali sostenuti sinora dalla Juve. Il nuovo infortunio porterà il conto, con ogni probabilità, a 21. Poi se ne riparlerà nel 2023, dopo la pausa per il Mondiale, a cui rischia sempre di più di non partecipare. I punti di domanda sulla fragilità sono già parecchi.