Pogba ancora fermo, le ultime sul rientro

Paul Pogba resta a guardare la Juventus. Lo ha fatto ancora ieri per esempio, quando ha assistito a buona parte dell’allenamento dei compagni di squadra, restando a lungo al centro del campo con il pallone un po’ in mano e un po’ tra i piedi. Ne parla il Corriere dello Sport.

Juve, Pogba ancora fermo

Continua a seguire una tabella di marcia che prevede palestra, piscina, terapia. Ma non ancora il ritorno in campo, seppur graduale. I tempi però si allungano, da quando tornerà a correre sul terreno di gioco gli serviranno 10-15 giorni per poter rientrare in gruppo. Ma l’appuntamento con il ritorno in campo è di nuovo rimandato, a questo punto il tecnico bianconero si aspetta di recuperarlo non prima di metà gennaio se non addirittura dopo.