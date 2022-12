Mercato Juve condizionato da Pogba, il motivo

Pogba ancora fermo continua a seguire una tabella di marcia che prevede palestra, piscina, terapia. Una situazione che condizionerà inevitabilmente anche il mercato. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercato Juve condizionato da Pogba

Ad oggi Allegri non sa ancora quando potrà effettivamente contare su di lui al massimo, l’ultima partita ufficiale è dello scorso aprile e in assoluto è sostanzialmente fermo da fine luglio, quando rimediò in allenamento la lesione al menisco laterale del ginocchio destro. Ecco perché anche senza rinnovo a questo punto potrebbe essere trattenuto fino al termine della stagione Adrien Rabiot, che pure non spinge per un addio anticipato (anzi).