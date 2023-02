Pogba può tornare nel derby! L’annuncio di Allegri

L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato di Pogba in conferenza stampa, dopo la vittoria della Juventus contro il Nantes. Di seguito, le parole riprese da TMW.

Conferenza stampa Allegri Pogba

Perché Kean dal 1′? Pogba come sta?

“Vlahovic aveva due gare di fila, ha finito l’ultima stanco. In previsione dei 120′ possibili ho fatto partire Kean dove stava bene. Pogba? Vediamo domani quando rientriamo, se tutto procede bene col Torino potrebbe essere a disposizione. Dirlo per certo adesso è impossibile”