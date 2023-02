Allegri punge di nuovo in conferenza stampa, la frase

L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria della Juventus contro il Nantes. Di seguito, le parole riprese da TMW.

Conferenza stampa Allegri

Quanto è lontana questa Juventus dalla sua idea di Juventus?

“Abbiamo costruito questa Juventus per giocare con i tre davanti. Pogba steso, Chiesa non sapevamo quando rientrava, così abbiamo preso Kostic e cambiato modo di gioco. L’assenza di Pogba, le assenze di Chiesa e Di Maria… Abbiamo trovato i giovani, dobbiamo supportarli. Miretti era andato in down, poi Fagioli e ora si è ripreso, Iling altrettanto. La Juventus in rosa ha cinque giovani del vivaio. Siamo stati eliminati in Champions League, contro due squadre comunque forti. Però in campionato abbiamo fato 47 punti e non ci metto i 2 della Salernitana che sono sempre lì… In Coppa Italia siamo in semifinale, l’unica pecca è non aver passato il girone di Champions”.