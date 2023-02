Europa League obiettivo principale? Allegri svela tutto

L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria della Juventus contro il Nantes. Di seguito, le parole riprese da TMW.

Conferenza stampa Allegri

L’Europa League è l’obiettivo principale?

“Ci auguriamo di fare punti in campionato, cerchiamo di consolidare il settimo posto e rubare punti a quele davanti. C’è la Coppa Italia, la semifinale, ora vedendo la classifica l’Europa League sembra l’unica via d’accesso alla Champions… Ma tra esserlo e vincerla perché ti chiami Juventus ci corre. Barcellona, Manchester United, Siviglia, Feyenoord, Arsenal, ci sono squadre importanti. Vediamo chi prendiamo agli ottavi, se passa anche la Roma… Cerchiamo di arrivare in fondo ma non solo per arrivare in Champions ma anche per vincere un trofeo”.