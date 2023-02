Partita perfetta per la Juventus? La risposta di Allegri

L’allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa, dopo la vittoria della Juventus contro il Nantes. Di seguito, le parole riprese da TMW.

Conferenza stampa Allegri

E’ la partita perfetta per la Juventus?

“Vincere in trasferta non è mai semplice, in Europa anche di più. Dopo l’eliminazione in Champions sembra che vincere in Europa per la Juve sia una passeggiata ma non è così, non è matematico, non è scontato. Non scendi dall’Europa e vinci. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente, è stata una bella partita ma dobbiamo lavorare sulle cose che non sono andate”