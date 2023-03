Se tre indizi fanno una prova, 34 partite saltate in stagione da Paul Pogba che vogliono dire? La domanda se la sta ponendo anche la Juventus, che non ha mai potuto contare sul giocatore più pagato della rosa. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba si riduce lo stipendio? Idea clamorosa alla Juve

Difficile si arrivi al punto in cui la società possa rompere unilateralmente l’accordo. Però Pogba, nell’idea della dirigenza bianconera, potrebbe compiere un bel gesto: rinunciare a parte degli emolumenti del 2022-23, dimostrando attaccamento alla maglia. Un piccolo risarcimento per la Juve, ma al momento il Polpo non ha dato alcun segnale in questo senso.