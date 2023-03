Matias Soule, attaccante della Juventus, è intervenuto ai microfoni di JTV dopo il suo primo gol in Serie A in Juve-Sampdoria.

Soule svela: “Un compagno alla Juve è un fratello per me”

“È veramente incredibile, aspettavo il primo gol in Serie A da quando sono alla Juve. Non sapevo cosa fare e come festeggiare, ho guardato la mia famiglia in tribuna. Ho tante cose in testa, è da bambino che sono un gol in Serie A, che giocando alla Play mi immagino di segnarlo. Non si può spiegare. Dedica? Il gol è per la mia famiglia, per loro che sono sempre lì, che portano sempre la bandiera dell’Argentina. Barrenechea? Mi ha chiamato e sono andato ad abbracciarlo. Sono molto contento per lui, che sta giocando le partite con noi. Per me è come un fratello”