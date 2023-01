Vlahovic-Pogba, ecco cosa trapela dalla Juve sul rientro

Ieri, come detto, si sono visti lampi di classe alla Continassa da Pogba e Vlahovic. I due (e Cuadrado) hanno giocato per 45’ contro il Fossano. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic-Pogba, quando rientrano?

Il francese pare già in palla, nonostante non abbia ancora giocato un minuto in stagione. Gli ottimisti sperano in una convocazione con l’Atalanta domenica sera, così come per Vlahovic. Dal club, però, invitano alla prudenza. Saranno decisive le prossime sedute alla Continassa, in cui Allegri valuterà le opportunità di portare in panchina almeno uno dei due campioni.