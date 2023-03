Quanto può migliorare questa Juve? La risposta di Allegri

Dopo il successo conquistato contro l’Inter, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Di seguito le parole riportate da tuttojuve.

Intervista Allegri

Quanto può ancora migliorare questa Juve?

“Non lo so, lavoriamo tutti i giorni, ci sono dei ragazzi che sono cresciuti. Non scordiamoci che in questa Juve hanno giocato ragazzi che vanno dal 2001 al 2003 non contando Vlahovic e Kean. Fagioli ha fatto una gara molto importante, Soulè lo stesso ma deve migliorare nella fase realizzativa, abbiamo fuori Miretti, Pogba non lo abbiamo mai avuto. Dobbiamo fare un passetto alla volta, senza esaltarsi ma neanche deprimerci come è successo dopo i risultati contro Atalanta e Monza”