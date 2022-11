Juve in Europa League, ecco quanto vale la vittoria

La Juventus è già fuori dalla Champions, ma non è ancora qualificata per l’Europa League. Il biglietto per l’altra Europa passa dal duello (a distanza) di domani sera contro il Maccabi Haifa. Quanto vale la seconda coppa europea? Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Quanto vale l’Europa League per la Juve

L’uscita precoce dall’Europa che conta non è stato un danno da poco per le casse bianconere. Già, l’accesso agli ottavi di Champions League, sempre centrato dalle neve di Istanbul del 2013 in avanti, avrebbe garantito quasi una ventina di milioni. Tutt’altro che un dettaglio sempre e a maggior ragione di questi tempi. Motivo sufficiente per provare a recuperare grazie all’Europa League: alzare il trofeo compenserebbe l’eliminazione anticipata dalla Coppa con le grandi orecchie.