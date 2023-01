Rabbia Allegri: “Un tempo così non l’abbiamo mai fatto!”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri risponde alle domande dei colleghi di Dazn dopo Juve-Monza 0-2.

Intervista Allegri

Soprattutto nel primo tempo è mancata un po’ a tutti la cattiveria, tanti errori tecnici. Come ci si può spiegare una prestazione del genere?

“Credo che un primo tempo così non l’avessimo mai fatto, questo ci deve far riflettere. Poi il secondo è andato meglio, però direi che il primo tempo è quello che bisogna guardare. Bisogna essere tutti responsabili della prestazione che abbiamo fatto”