L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri risponde alle domande dei colleghi di Dazn dopo Juve-Monza 0-2.

Intervista Allegri

Coppa Italia ed Europa League diventano prioritarie rispetto al campionato?

“Ma no, non diventano assolutamente prioritarie, tutte le partite… perchè altrimenti entri in un vortice da cui non esci più. noi invece dobbiamo uscire da questo vortice velocemente, abbiamo fatto tre partite, un punto e abbiamo preso dieci gol. E questo non deve più accadere”