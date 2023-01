Milik ko, Allegri svela le ultime sulle sue condizioni

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri risponde alle domande su Milik dei colleghi di Dazn dopo Juve-Monza 0-2.

Intervista Allegri Milik

Milik come sta?

“Sicuramente avrà qualcosa al flessore perchè in quel gesto li ha sentito un po’ tirare. Quindi sicuramente lo avremo fuori. Però recupereremo Vlahovic che sta bene, Kean, nonostante non abbia fatto una buona partita, come tutti all’inizio, però è un giocatore che finora ha fatto gol, che ha delle caratteristiche… quindi i giocatori sono in grado di fare altre prestazioni e altre risultati”