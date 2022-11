Retroscena Rabiot, Allegri contento del suo non-addio

Alzi la mano chi avrebbe scommesso una pizza in estate su Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli uomini copertina del derby d’Italia. Del centrocampista francese ne parla la Gazzetta dello Sport.

Retroscena Rabiot-Allegri

Adrien in agosto è stato a un passo dal Manchester United e, quando la mamma-agente Veronique ha risposto «no, grazie» ai Red Devils, alla Continassa non hanno certo stappato lo spumante visti i 20 milioni sfumati. Una cosa è certa. Se alla Juventus avrebbero fatto comodo i 20 milioni del Manchester United per Rabiot (il contratto del francese è tuttora in scadenza), Massimiliano Allegri sicuramente era molto più che contento quando l’affare è sfumato. Il centrocampista francese è sempre stato un suo pupillo.