Ansia Vlahovic, nuovo fastidio muscolare!

Un po’ di ansia inizia a circolare sul fronte Dusan Vlahovic. Il bomber della Juventus non è andato in panchina nemmeno ieri contro l’Inter. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic infortunio

Chissà se per l’ultima settimana pre Mondiale – la Juventus giovedì sarà a Verona e domenica chiuderà all’Allianz Stadium con la Lazio – i bianconeri potranno contare su Vlahovic. Durante la rifinitura mattutina pre Inter il serbo ha avvertito nuovamente fastidio all’altezza dell’adduttore e del pube e così non è entrato nemmeno tra i convocati. Per lo stesso motivo non è scontato un suo ritorno a Verona o contro la Lazio.