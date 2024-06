Riscatto Alcaraz, la Juve non eserciterà l’opzione

Il giovane centrocampista Carlos Alcaraz, classe 2002, è approdato a Torino a gennaio in prestito dal Southampton in prestito con diritto/obbligo di riscatto condizionato. Resterà anche nella prossima stagione? Si chiedono i tifosi bianconeri… Una cosa è certa: la Juventus ritiene troppo elevati i 40 milioni di euro concordati per acquistarlo, quindi non eserciterà tale opzione.

Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, Cristiano Giuntoli è rimasto molto soddisfatto della sua prestazione in questi mesi in bianconero. Di conseguenza, il direttore sportivo della Juve potrebbe chiedere al Southampton un nuovo prestito per il 2024-2025. Questa possibilità dovrà essere valutata congiuntamente con mister Thiago Motta e con il club inglese.

fonte: tuttomercatoweb