Sarri: “Juve? Facemmo un piacere, pagherà e tornerà forte”

L’ex allenatore della Juventus Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa al termine della partita Juventus-Lazio. TuttoJuve.com ha seguito l’evento in diretta.

Conferenza stampa Sarri Juve

Che effetto le fa vedere la Juve in questa situazione?

“Io non ero dentro al CdA. Noi non abbiamo fatto assolutamente niente se non fare un piacere alla società quando ce l’ha chiesto, non penso a discussioni dal punto di vista del campo. Nella storia delle grandi società ci sono anche questi momenti, la Juventus è una società forte. Pagherà quello che deve pagare e poi tornerà forte”