Sconcerti: “Ecco cosa manca alla Juve per avere successo”

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, l’editorialista Mario Sconcerti ha fatto il punto sul campionato e sulla Juventus.

Sconcerti sulla Juve

“Ha la terza miglior difesa del campionato e uno dei tre capo-cannonieri. Nel vecchio calcio avrebbe tutti i sintomi per essere in testa. Oggi le manca chi costruisca gioco negli ultimi trenta metri e un vero spirito di squadra. Torno alla Juve. Non è all’altezza di Napoli, Milan e Inter, ma si sta mettendo nelle condizioni di puntare al terzo posto proprio per la chiarezza difensiva che ha trovato fra Danilo e Bremer”