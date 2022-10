Squadra che vince si cambia poco, Allegri potrebbe operare solo due variazioni: Milik al posto di Kean e Bonucci al posto di Bremer.

Probabile formazione Juve Empoli, le scelte di Allegri

Una difesa ancora a tre con Danilo e Alex Sandro ai fianchi dell’azzurro. Centrocampo con Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot e Kostic. La presenza di Cuadrado a destra permetterà alla Juventus di variare assetto all’occorrenza, passando dal 3-5-2 al 4-4-2. In attacco ci sarà la coppia Vlahovic-Milik, anche se non va scartata del tutto l’idea di un turno di riposo per DV9.