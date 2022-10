Intervista De Winter: “Vlahovic, ti sfido!”

Koni De Winter, difensore della Juventus in prestito all’Empoli, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista della partita.

Intervista De Winter

De Winter, che sensazione prova al pensiero di tornare a giocare all’Allianz Stadium?

«Bella. E’ sempre bello giocare contro la tua… non ex squadra… la tua squadra che ti manda in prestito. E’ una partita molto importante e voglio fare bene. Quando è uscito il calendario una delle prime cose che ho fatto è stato controllare quando avremmo giocato contro la Juve».

Lei si troverà spesso a duellare con Dusan Vlahovic, col quale ha avuto modo di allenarsi nella scorsa stagione: a cosa dovrà stare attento?

«A tutto. Dusan è forte in tutto. Ma anch’io credo di essere forte, quindi sarà una bella sfida per me».

Chi dovete temere di più della Juventus?

«Mmh… Il primo che mi viene in mente è Rabiot: se gli lasci spazio per partire palla al piede, con la sua progressione lui può saltare la pressione».