“Si aspettava uno come Kostic?” sentite la risposta di Allegri

Dopo il successo conquistato contro l'Inter, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Intervista Allegri

Si aspettava un giocatore così come Kostic?

“E’ un giocatore importante, ha tempi di gioco migliori perché non crossa sempre quando va in fondo. Vlahovic ha fatto la miglior partita, Chiesa è entrato molto bene come anche Soulé che è un ragazzino del 2003. E’ un successo della società, godiamoci questa sosta perché poi abbiamo nove partite belle da giocare”