Allegri: “Inter-Juventus? Ecco perchè sono andato via prima”

Dopo il successo conquistato contro l’Inter, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole riportate da tuttojuve.

Intervista Allegri

Ci racconta gli ultimi minuti? E’ andato via quando mancavano 4 minuti più recupero al 90°. Dieci minuti di partita non li ha visti.

“Tanto in quel momento non c’era più bisogno di me perchè la squadra stava difendendo bene. Mi stavo un pochino innervosendo, così prima di farmi buttare fuori o prendere un’ammonizione, visto che sono diffidato, me ne sono andato e ho lasciato la squadra tranquilla e serena a finire la partita”