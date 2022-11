Sorpresa Di Maria per la Juve, il motivo

Di Maria titolare, Paredes e Kean recuperati. Sorrisi alla Continassa, l’emergenza infortuni piano piano inizia a dare tregua. Ne parla il Corriere dello Sport.

Sorpresa Di Maria per la Juve

Dopo il Fideo già rientrato con l’Inter, ieri mattina sia il regista argentino, sia il bomber azzurro sono tornati ad allenarsi in gruppo. La sorpresa potrebbe essere il ritorno da titolare di Di Maria. Con l’Inter, il Fideo è entrato subito nell’azione del raddoppio e domani dovrebbe agire alle spalle di Milik, nel ruolo occupato nelle ultime due gare da Miretti. Verona sarà un bel test per l’argentino in ottica Mondiali e per la Juve che vuole dare continuità al periodo positivo.