Rabiot è un caso: leader Juve, ma a giugno è addio!

La Juve si gode anche l’ennesimo exploit di uno dei suoi interpreti più controversi. Da tre mesi a questa parte, Adrien Rabiot è un giocatore completamente diverso, trasformato, rinato, tanto che è diventato un fattore decisivo. Ne parla il Corriere dello Sport.

Rabiot leader verso l’addio

Il francese è stato capace di trasformare i fischi in applausi, con una crescita verticale, continua, fatta di prestazioni, personalità e gol. Nuovi leader crescono, quindi, ma a tempo perché Rabiot andrà in scadenza a giugno 2023. Di rinnovo, al momento, non si è ancora parlato ed è un tema che potrebbe anche non andare mai in agenda. Ma ora Adrien è rinato e le vie del mercato, si sa, sono infinite.