Paul Pogba c’è. Il centrocampista francese si è di nuovo allenato in gruppo ed è già una buona notizia, come racconta il Corriere dello Sport.

Pogba convocato?

Forse la convocazione può essere davvero un obiettivo in vista del derby di martedì sera. Il francese ha svolto tutto il programma e disputato la partitella, ma è apparso ancora ingolfato nei movimenti e pesante sulle gambe. L’ultima partita ufficiale risale al 19 aprile 2022, i minuti in stagione sono ancora zero.