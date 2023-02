Come sta Federico Chiesa? Le ultime sul rientro di Fede

Pogba è in ritardo ma c’è. E Federico Chiesa? Anche lui ha il derby nel mirino, ma la parola d’ordine resta «prudenza». Ne parla il CorSport.

Come sta Federico Chiesa?

Ieri il numero 7 ha svolto il riscaldamento con il resto del gruppo per poi prendere la via del campo secondario, dove ha proseguito nella propria tabella di marcia personalizzata. Non è un problema di condizione. Resta da smaltire completamente l’affaticamento muscolare che gli ha impedito di partecipare alle trasferte di Spezia e Nantes.