Oggi c’è Dusan Vlahovic al centro della Juve. Domani, però, chissà: è destinato a diventare il pezzo forte dell’argenteria bianconera. Ne parla il Corriere dello Sport.

Vlahovic via dalla Juve

Sicuramente non è incedibile, nel caso in cui non ci fosse un posto in Champions qualche sacrificio sarà inevitabile. Con Darko Ristic che continua a registrare gli interessi di mezza Europa, pur sapendo che alla Continassa si fissa la valutazione di partenza proprio ad almeno (almeno) 90 milioni.