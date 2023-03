Stramaccioni: “Juve sfortunata, avrebbe meritato il pari!”

Andrea Stramaccioni, ex allenatore di Inter e Udinese, ha così commentato la partita Roma-Juventus dallo studio di DAZN.

Intervista Stramaccioni

“La Roma ha vinto con un grande contributo dato dalla mossa di Mourinho, il centrocampo folto ha impedito alla Juventus di mettere la partita sui binari che voleva. Juventus comunque molto sfortunata, ai punti come nel pugilato avrebbe meritato almeno il pareggio per le occasioni create. La Roma però ha statistiche difensive impressionanti all’Olimpico e non sono casuali”

Fonte: tuttojuve