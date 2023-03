Al termine di Roma-Juventus, il difensore centrale giallorosso Gianluca Mancini ha commentato la gara a Dazn.

Intervista Mancini

“Gol incredibile, sono stato fortunato, non ci avrei mai creduto. A noi difensori capita poco di arrivare al limite dell’area avversaria e tirare: oggi ho visto lo spazio e ci ho provato, per fortuna è andata bene. Stasera abbiamo meritato di vincere, la Juve ha preso qualche palo ma fa parte del calcio, come atteggiamento siamo stati superiori”

fonte: tuttojuve