Tuttosport scarica la Juve: “Così finisce male”

Così finisce male per la Juve, perché se alle smanie punitive della giustizia sportiva si aggiunge l’autolesionismo agonistico, il rischio di una catastrofe sportiva si profila sul già tempestoso orizzonte bianconero. Ne parla l’edizione odierna di Tuttosport.

Tuttosport scarica la Juve

“La triste verità è che quell’orrendo primo tempo, la Juventus quest’anno lo ha già giocato e senza uragani legali in corso. Lo scempio tecnico e tattico che si sono dovuti sorbire i trentanovemila tifosi, stretti a coorte nel momento di difficoltà, non è una novità, non è quello che merita il popolo della Juventus, non è qualcosa sulla quale sorvolare in fase di analisi della stagione sportiva della squadra”