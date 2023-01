UFFICIALE – Juve, ecco il nuovo CdA: tutti i nomi

La Juventus ha ufficializzato la nomina del nuovo CDA. Di seguito, il comunicato del club bianconero.

Juve, ufficiale la nomina del nuovo CdA

“L’Assemblea degli Azionisti di Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” o la “Società”) riunitasi oggi, a Torino, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli, ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione. Al termine dell’Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione per deliberare, inter alia, in ordine alla nomina delle cariche sociali e al conferimento dei poteri agli amministratori, nonché alla nomina dei membri dei comitati endoconsiliari.

L’Assemblea ha deliberato in merito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 e ha stabilito in 5 il numero dei suoi componenti. Sulla base dell’unica lista presentata da parte del socio EXOR N.V., titolare di una partecipazione pari al 63,8% del capitale sociale di Juventus, sono stati nominati consiglieri:

– Fioranna Vittoria Negri;

– Maurizio Scanavino;

– Gianluca Ferrero; –

Diego Pistone;

– Laura Cappiello.