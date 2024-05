UFFICIALE – Manna lascia la Juventus: il comunicato bianconero

Giovanni Manna lascia la Juventus: ora è ufficiale. La notizia era nell’aria da tempo e si aspettava proprio per questa settimana l’annuncio ufficiale. Le tempistiche hanno tenuto fede, anche perché l’uscente dirigente bianconero ha una nuova stagione da programmare per la sua prossima avventura: Napoli.

Sebbene non sia stato chiaramente confermato nel comunicato ufficiale bianconero, il 36enne approderà in azzurro dove ricoprirà la carica di direttore sportivo guidando dunque il calciomercato partenopeo. Lascia la destra di Cristiano Giuntoli per mettersi in proprio e iniziare una carriera indipendente, sperando di ripercorrere quelle che sono state le orme della nuova guida juventina.

Giovanni Manna lascia la Juventus: il comunicato ufficiale

Ecco intanto la nota della Juventus con cui è stata annunciata l’uscita di scena di Manna:

Le strade di Giovanna Manna e della Juventus si dividono.

È ufficiale la risoluzione consensuale del suo contratto con il Club.

L’Head of First Team saluta dopo cinque stagioni insieme. Cinque anni che lo hanno visto prima occuparsi del Settore Giovanile bianconero in qualità di Responsabile dell’Under 19 e poi dell’allora Under 23 – oggi Next Gen – in veste di Direttore Sportivo, con il primario obiettivo di fare crescere e maturare i tanti giovani presenti in rosa.