Sarri, che stoccata alla Juve: c’entra la Coppa Italia

Maurizio Sarri ci ha vinto uno scudetto in bianconero, tra l’altro l’ultimo prima di questa parabola discente di questi anni in termini di vittorie, ma si sa che non si è lasciato affatto bene con la Juventus. Non gli è piaciuta la gestione della società durante l’anno e né come sia stato prima non sostenuto e poi liquidato nonostante, appunto, il successo in campionato apparso scontato a sua detta ma non tutt’altro come hanno poi confermato i risultati successivi.

E non c’è da sorprendersi pertanto se non perde occasioni per lanciare stoccate, di cui l’ultima proprio ieri. Il tecnico ex Lazio, attualmente libero e accostato a Bologna e Fiorentina per prendere eventualmente il posto di Thiago Motta proprio in direzione Piemonte o Vincenzo Italiano che potrebbe invece accasarsi al Napoli, ha commentato ieri le ultime vicende della Vecchia Signora a margine del Memorial Niccolò Galli.

Sarri e la stoccata alla Juve dopo la Coppa Italia

Interrogato sull’esonero di Massimiliano Allegri, il 65enne si è pronunciato così sulla vicenda: “Non è semplice dare un’opinione esatta dall’esterno. Per comprendere certe dinamiche bisogna essere dentro. Troppo semplice altrimenti dire chi ha sbagliato e chi no. Ed è qui che arriva il siluro: “Se la vittoria della Coppa Italia basta a salvare la stagione? Beh, non lo so: se il motto della società è ‘vincere è l’unica cosa che conta‘, penso che non basti”, ha riferito il tecnico minimizzando la Coppa Italia a fronte delle difficoltà in campionato dove ha partecipato soprattutto senza gli impegni delle coppe europee.

Ad addolcire la pillola col mondo bianconero però ora c’è Cristiano Giuntoli, sua figura di riferimento con cui ha condiviso l’esperienza napoletana: “Costruirà una grande Juventus – dice Sarri senza tentennamenti -, una squadra da scudetto. Lo porterò sempre nel mio cuore per i tre anni condivisi: è una persona tosta, competente e determinata. Centrerà i suoi obiettivi”. E il popolo juventino lo spera.