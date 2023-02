Vlahovic attende ancora che Chiesa ricambi il favore del 2019 con un passaggio vincente. Allegri spera che Chiesa si possa sdebitare già all’Arechi martedì, racconta la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic aspetta un favore da Chiesa

Servirebbe anche per il morale di Dusan, rientrato appena una settimana fa da uno stop che con la Juve durava dal 25 ottobre. Non è ancora al top della condizione, ma contro la Salernitana dovrebbe mantenere la titolarità, a discapito di Kean. Allegri sta pensando, come detto, di sperimentare per la prima volta il super tridente con Di Maria a destra, Chiesa a sinistra e il gioiello di Belgrado da centravanti.