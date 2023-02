Massimiliano Allegri contro la Lazio in Coppa Italia si è potuto finalmente godere il primo assaggio della sua coppia d’oro, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic.

I tifosi Juve possono sognare con una scelta di Allegri

Non avevano mai giocato insieme alla Juventus, Max non ha mai avuto i due amici a disposizione contemporaneamente prima. Dalla trasferta di Salerno potrebbe andare in scena il tridente Di Maria-Vlahovic-Chiesa dall’inizio. I tifosi bianconeri lo sognavano da inizio stagione.