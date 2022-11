L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato di Dusan Vlahovic in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain.

Allegri su Vlahovic

Come sta Vlahovic?

“Non è a disposizione, sono tre giorni che non si allena, ma speriamo di averlo per l’Inter. Scusate mi sono dimenticato non è che Vlahovic rientrerà a gennaio. Ogni tanto me li dimentico, forse è l’etá”