Allegri: “Sono arrabbiato e dispiaciuto”, il motivo

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Paris Saint-Germain.

Allegri sulla Champions

Quanto è infastidito per questa situazione in Champions?

“Sono arrabbiato e dispiaciuto. Non confrontarci da marzo in poi con i migliori al mondo deve farci arrabbiare. Deve darci stimoli e farci avere una reazione, ma al campionato penseremo più avanti per le gare con Inter, Verona e Lazio. È normale che le gare in Champions, come i risultati, sono bruttissimi e questo fa vedere i risultati anche in campionato più negativi. Al campionato penseremo da giovedì”