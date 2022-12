Vlahovic non al top, il risultato degli esami

Dusan Vlahovic ha ritrovato la Continassa, ma non ancora la Juventus. Ieri DV9 ha rimesso piede nel mondo bianconero, ne parla la Gazzetta dello Sport.

Vlahovic non al top

Non è ancora al top della forma. La pubalgia ha iniziato a tormentare il bomber serbo il 25 ottobre, e non lo ha ancora abbandonato del tutto. Nemmeno le recenti vacanze hanno cancellato il fastidio e la conferma è arrivata dagli esami e della visite a cui si è sottoposto nelle ultime ore l’attaccante di Massimiliano Allegri. Vlahovic si sente meglio, ma non è ancora guarito del tutto. E trattandosi di un problema infido, che va e viene, alla Continassa hanno optato per una ripartenza lenta e a tappe.