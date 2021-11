Rabiot flop con la Juve – Nazionali e Juventus, la serata al contrario. Sugli scudi, infatti, due calciatori che con la maglia bianconera non stanno trovando fortune, come Ramsey e Rabiot. Al contrario, de Ligt, protagonista con la Vecchia Signora, è ancora ai margini del progetto di van Gaal, che lo relega in panchina per gran parte della partita.

Aaron Ramsey conquista le prime pagine di tutti i giornali gallesi. Il suo gol in apertura di match e la doppietta segnata mettono la gara contro la Bielorussia, terminata 5 a 1, in discesa. Ennesimo segnale di come il centrocampista, con la maglia della sua selezione, ritrovi fiducia e si dimostri decisivo. Cosa che, alla Juventus, è mancata, complici anche i diversi problemi muscolari.

Rabiot flop con la Juve, segna con la Francia

Trova la soddisfazione personale anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, più volte sotto i riflettori per le prestazioni non certo esaltanti con la Juventus, ha potuto mettere la propria firma nella partita contro il Kazakistan, finita 8 a 0, che ha regalato la qualificazione ai Mondiali ai transalpini.

Altra serata da dimenticare per de Ligt, ancora una volta escluso dall’11 titolare di van Gaal. Il centrale non ha preso parte alla partita contro il Montenegro finita 2 a 2, salvo entrare nel finale, dove gli Oranje hanno accarezzato il sogno qualificazione, dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0, per poi vederlo svanire negli ultimi minuti, con la rimonta firmata Vukotic.

ramsey-juve-2021

fonte: ilbianconero.com