Allegri: “Devo dirvi una cosa su Chiesa, Vlahovic e Pogba”

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo l’amichevole contro lo Standard Liegi pareggiata 1-1. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “Pelé? Giocatore unico che ho visto dai filmati. Anche come persona verrà ricordato come un esempio per i più giovani. Nonostante ci siano stati poi altri giocatori come Messi e Maradona penso che lui sia stato il più bravo.”

SU CHIESA – “Sta bene, credo che possa essere disponibile per Cremona, vediamo, Ieri buon allenamento con la squadra, oggi allenamento differenziato, vediamo domani”.

SU VLAHOVIC E POGBA – “Vlahovic oggi ha fatto il primo allenamento correndo un po’, positività sul suo recupero anche se non per Cremona. Pogba non ha fastidio al ginocchio quindi restiamo positivi.”

