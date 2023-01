Infortunio Szczesny, arriva l’annuncio di Allegri

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, parla ai microfoni di Sky dopo l’amichevole contro lo Standard Liegi pareggiata 1-1. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com:

“Pelé? Giocatore unico che ho visto dai filmati. Anche come persona verrà ricordato come un esempio per i più giovani. Nonostante ci siano stati poi altri giocatori come Messi e Maradona penso che lui sia stato il più bravo.”

GLI ALTRI INFORTUNATi – “Bonucci è ancora fermo ai box per questo problema all’adduttore. De Sciglio dovrebbe recuperare ma per Cremona non ci sarà neanche lui”.

“Cuadrado ha corso e il ginocchio sta rispondendo bene, poi abbiamo i ragazzi e a Cremona dovremo fare una partita seria perché è la prima dell’anno e alla ripresa è sempre difficile soprattutto a livello mentale. Szczesny si è bloccato il collo, vediamo, se ce la fa bene sennò giocherà Perin.