Allegri dopo Verona Juve: “Rosso di Alex Sandro come un gol! Partita brutto, se questo è all’antica…”

Allegri dopo Verona Juve – Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria con il Verona. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “E’ stata una partita brutta, tecnicamente sporca. I ragazzi sono stati bravi, il Verona non merita la classifica che ha. Uscire con una vittoria è un bel risultato.

RABBIA FINALE – L’espulsione di Alex Sandro è come se avesse fatto un gol. Per il resto capita di prendere cross e occasioni in alcuni momenti, ma era importante vincere.

IL TRIONFO DEL CORTOMUSO? – Se questo è all’antica va bene anche questo. Abbiamo vinto anche 2-0 e 3-0, in questo momento trovare energie fisiche e mentali non è facile. Locatelli è stato in campo quanto ha potuto, Paredes non aveva minuti, con Chiesa fuori e Vlahovic che non rientra. I cambi saranno importanti alla ripresa, una partita ogni tre giorni e al giovedì. Ora dobbiamo chiudere bene nello scontro diretto di domenica.

CRESCITA – Il calcio è fatto di situazioni, a livello mentale abbiamo trovato equilibrio. Da ottobre abbiamo giocato ogni tre giorni, non è che abbiamo potuto far condizione, abbiamo lavorato bene in estate. Ora bisogna guardare avanti. Domenica sera sarà difficilissima contro una squadra forte, bisogna recuperare le energie, c’è bisogno di tutti”.